Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 19 января 2026РоссияЭксклюзив

Раскрыты подробности процедуры принудительного выселения Долиной

Юрист Капштык: Приставы поменяют замок в квартире Долиной и вывезут имущество
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Служба судебных приставов с помощью сотрудников полиции и участкового для фиксирования событий, а также с участием либо управляющей компании, либо, возможно, специализированной компании, вероятно, вскроет и поменяет замок на двери бывшей квартиры Ларисы Долиной. О подробностях процедуры выселения «Ленте.ру» рассказал юрист Юрий Капштык.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали принудительное выселение певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Кроме судебных приставов, на адрес приехал адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье.

Юрист предположил, что замки в бывшей квартире Долиной поменяют, после чего будет составлен соответствующий акт. Имущество, которое находится в квартире, подлежит описи в составе комиссии, в которую будут включены и представители службы судебных приставов, и управляющей компании, добавил он.

«Вероятнее всего, имущество будет передано управляющей компании в какое-либо помещение. Возможно, оно будет согласовано со службой судебных приставов, временный какой-то склад. Вещи, естественно, будут упакованы. Опись будет составлена и заверена всеми присутствующими лицами, в том числе представителем Полины Лурье и, если будет кто-либо все-таки, со стороны Долиной», — объяснил юрист.

Вернуть Долина свое имущество сможет через службу судебных приставов, однако для этого придется составить соответствующий акт его передачи по описи, которая будет составлена в момент выселения. Также с певицы могут взыскать исполнительский сбор в размере 7 процентов и расходы, связанные с привлечением транспортной компании либо аренды складского помещения, в котором будет находиться имущество.

Ранее сообщалось, что Долину известили о начале принудительного выселения из квартиры в Хамовниках. Принудительное выселение осуществляется приставами в присутствии двух понятых и сотрудников полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти в российском регионе

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok