Россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях

ИКИ РАН: Во вторник на Землю обрушатся очень мощные магнитные бури

Ученые предупредили, что в этот вторник Землю накроют магнитные бури уровня G3/G4. Они вызваны вспышками на Солнце, о чем сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Нижняя граница зоны полярных сияний — до 50 градусов», — отмечается в сообщении. По данным астрономов, G3 считается сильной бурей, а G4 — очень сильной.

Взрыв на Солнце характеризуется как «довольно крупный», в него была вовлечена вся центральная область звезды — «около полумиллиона километров».

Вечером 18 января сообщалось, что на Солнце заметили опасные и мощные выбросы. Вспышке по силе рентгеновского излучения присвоили балл X1.95.

