Экономика
14:44, 19 января 2026

Россиянам назвали лучшую недвижимость для инвестиций

Эксперт Шавнев: Для инвестиций лучше покупать однокомнатную квартиру у метро
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для инвестиций лучше всего подойдет однокомнатная или двухкомнатная квартира на среднем этаже рядом с метро. Самый выгодный вариант жилья для вложений назвал россиянам директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев, пишет РИА Новости.

Эксперт уточнил, что квартира должна находиться в шаговой доступности от метро, иметь развитую инфраструктуру и парковку рядом с домом. Кроме того, ее площадь не должна превышать 60 квадратных метров — в эконом- и комфорт-классах жилье маленькой площади наиболее ликвидно.

Однако основным фактором Шавнев назвал не метраж, а количество комнат — их должно быть одна или две. При этом лучше всего выбирать варианты на средних этажах, где окна выходят во двор или на лес.

Ранее стало известно, что российская молодежь кинулась покупать квартиры за полярным кругом по цене айфона. На фоне роста цен на недвижимость все большей популярностью среди зумеров стали пользоваться Воркута, Мурманск и Новый Уренгой, где можно приобрести недорогие и просторные квартиры.

