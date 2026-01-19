Реклама

Экономика
06:02, 19 января 2026

Россиянам раскрыли способ накопить миллион к пенсии

Русяев: Программа долгосрочных сбережений позволяет накопить миллион к пенсии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Программа долгосрочных сбережений представляет собой закрепленный в федеральном законодательстве механизм добровольного формирования пенсионного капитала через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Гражданин заключает договор долгосрочных сбережений, перечисляет взносы в любом удобном режиме, а фонд размещает эти средства в соответствии с установленными регулятором требованиями. Право на получение выплат возникает либо по достижении установленного возраста, либо по истечении минимального срока действия договора. Конструкция изначально выстроена так, чтобы результат определялся суммой внесенных средств, мерами государственной поддержки и налоговым режимом», — объяснил эксперт.

По словам Русяева, государство в течение 10 лет может добавлять к личным взносам участника до 36 тысяч рублей в год при соблюдении минимального порога пополнения. Параллельно действует налоговый вычет на взносы по договору в пределах общего лимита, установленного статьей Налогового кодекса, добавил он.

С конца 2025 года право на вычет связано не с возрастом, а с тем, был ли соблюден минимальный срок договора, который для соглашений 2024–2026 годов составляет пять лет

Илья Русяевбизнес-консультант

Для входа в программу, по словам эксперта, заключается договор напрямую с НПФ, взносы можно делать с любой периодичностью, а при желании допускается перевод ранее сформированных пенсионных накоплений. Русяев отметил, что с середины 2024 года такие заявления разрешено подавать в электронном виде.

«При горизонте 20 лет и использовании максимального бюджетного софинансирования личные взносы могут составлять порядка 2,5-3 тысяч рублей в месяц. Даже при более низком уровне господдержки сумма ежемесячного пополнения остается в диапазоне, который можно заранее запланировать. Эти расчеты не опираются на предположения о доходности инвестирования и демонстрируют, что результат достигается за счет сочетания длительного срока, умеренных регулярных взносов и предусмотренных законом мер поддержки», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года российский рынок сбережений вырос на 15 процентов и приблизился к 66 триллионам рублей. Банковские вклады стали основным финансовым выбором россиян.

