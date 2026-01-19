Россияне стали больше тратить на жилье

«Дом.РФ»: Объем продаж новостроек в 2025 году вырос на 11 %

В 2025 году объем продаж жилья в новостройках России вырос на 11 процентов год к году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании «Дом.РФ».

Сумма продаж составила 5,2 триллиона рублей. Всего было реализовано 25,6 миллиона квадратных метров — на один процент больше, чем в прошлом году. При этом 14 процентов всего годового объема было продано в декабре, когда общая площадь реализованного жилья составила 3,5 миллиона квадратов, а сумма — 752 миллиарда рублей.

В Москве продажи в денежном выражении выросли на девять процентов, до 1,7 триллиона рублей, а по площади сократились на три процента, до 3,9 миллиона квадратов. В Санкт-Петербурге сумма снизилась на четыре процента, до 379 миллиардов рублей, а площадь — на 15 процентов, до 1,4 миллиона квадратов.

Ранее сообщалось, что маленькие квартиры на вторичном рынке крупных городов России подорожали на 12 процентов за год.