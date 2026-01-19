Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:57, 19 января 2026Экономика

Россияне стали больше тратить на жилье

«Дом.РФ»: Объем продаж новостроек в 2025 году вырос на 11 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В 2025 году объем продаж жилья в новостройках России вырос на 11 процентов год к году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании «Дом.РФ».

Сумма продаж составила 5,2 триллиона рублей. Всего было реализовано 25,6 миллиона квадратных метров — на один процент больше, чем в прошлом году. При этом 14 процентов всего годового объема было продано в декабре, когда общая площадь реализованного жилья составила 3,5 миллиона квадратов, а сумма — 752 миллиарда рублей.

В Москве продажи в денежном выражении выросли на девять процентов, до 1,7 триллиона рублей, а по площади сократились на три процента, до 3,9 миллиона квадратов. В Санкт-Петербурге сумма снизилась на четыре процента, до 379 миллиардов рублей, а площадь — на 15 процентов, до 1,4 миллиона квадратов.

Ранее сообщалось, что маленькие квартиры на вторичном рынке крупных городов России подорожали на 12 процентов за год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ждет болезненная ломка». Трамп летит в Давос обсуждать Украину и Гренландию. Почему его визит может спутать планы европейцев?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    Стало известно об ударах по двум из числа крупнейших городов Украины

    ЦБ назвал сроки выпуска обновленных купюр

    В России признали нежелательной французскую компанию

    Россияне поставили новый рекорд по визитам в одну страну Южной Азии

    Сторонники российского бизнесмена зарегистрировали партию в Армении

    Россиян научили предсказывать погоду

    Стал известен обошедший «Головоломку 2» по сборам мультфильм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok