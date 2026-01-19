В России резко подорожал один вид жилья

Микроквартиры в крупных городах РФ подорожали на 12 процентов за год

Микроквартиры в крупных городах РФ на вторичном рынке подорожали на 12 процентов за год. О том, что один тип жилья резко прибавил в цене, «Ленте.ру» сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир».

По информации специалистов, средняя стоимость «квадрата» в таких квартирах достигла 133,7 тысячи рублей. Они отметили, что подорожание лотов до 32 квадратных метров фиксировалось в 65 из 70 исследуемых городов страны, а в остальных пяти они подешевели. Наибольший рост наблюдался в Курске — положительная динамика составила 64,1 процента. Вторую и третью строчку в списке заняли Череповец и Ижевск с подорожанием на 30 и 28 процентов соответственно. Напротив, снизилась стоимость микроквартир в Сургуте (минус 7,8 процента), Новокузнецке (минус 5,9 процента), Мурманске (минус 5,2 процента), Кемерове (минус три процента) и Архангельске (минус 1,7 процента), отметили эксперты.

