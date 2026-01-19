Реклама

19:51, 19 января 2026

Россияне массово устремились на отдых в три региона страны

В 2025 году россияне массово устремились в Териберку, Углич и Истру
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В 2025 году россияне массово устремились на отдых в три региона страны — Мурманскую, Ярославскую и Подмосковную области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Bronevik.com.

Спрос на поездки в мурманское село Териберка вырос на 86 процентов год к году. В Угличе, Ярославская область, рост числа бронирований составил 50 процентов, а в подмосковной Истре — 45 процентов. Также возрос интерес к Архызу, Терсколу, Домбаю.

Ранее стало известно, что на Новый год россияне устремились в четыре региона страны. В топ предпочтений попали Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.

