В 2025 году россияне массово устремились в Териберку, Углич и Истру

В 2025 году россияне массово устремились на отдых в три региона страны — Мурманскую, Ярославскую и Подмосковную области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Bronevik.com.

Спрос на поездки в мурманское село Териберка вырос на 86 процентов год к году. В Угличе, Ярославская область, рост числа бронирований составил 50 процентов, а в подмосковной Истре — 45 процентов. Также возрос интерес к Архызу, Терсколу, Домбаю.

Ранее стало известно, что на Новый год россияне устремились в четыре региона страны. В топ предпочтений попали Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.