Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:41, 19 января 2026Путешествия

Россияне смогут ездить без виз в одну страну Азии с 27 января

Соглашение об отмене виз между Россией и Мьянмой вступит в силу 27 января
Алина Черненко
СюжетВизы в Европу:

Фото: Sir Endipity / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы смогут ездить без виз еще в одну страну Азии — Мьянму. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Уточняется, что соглашение о взаимной отмене виз между двумя государствами вступит в силу 27 января. В соответствии с этим документом соотечественники смогут въезжать в Мьянму и пребывать на ее территории без виз до 30 дней при каждом посещении. Однако целью поездки не может быть постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу.

Материалы по теме:
«Происходящее покажется безумием» Столица-призрак, языческие племена и жестокие ритуалы. Чем Мьянма удивляет туристов?
«Происходящее покажется безумием»Столица-призрак, языческие племена и жестокие ритуалы. Чем Мьянма удивляет туристов?
29 марта 2022
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году?Список стран, открытых для россиян
11 декабря 2025

В МИД добавили, что суммарный срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Такие же права при посещении России предоставляются гражданам Мьянмы.

Ранее другая страна Азии, Китай, отменила визы для граждан России на период с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года. После этого турпоток в Поднебесную вырос на 40 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Москвичам предсказали пик похолодания

    Рыбаки поймали рыбу рекордной величины

    Выручка российских застройщиков достигла максимума

    Частое появление белых медведей на людях объяснили

    Миниатюрные электрокары калининградской сборки появились в продаже

    В приглашении Путина в «Совет мира» увидели знак

    Экономическое неравенство в США дошло до крайности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok