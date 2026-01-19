Россияне смогут ездить без виз в одну страну Азии с 27 января

Соглашение об отмене виз между Россией и Мьянмой вступит в силу 27 января

Российские туристы смогут ездить без виз еще в одну страну Азии — Мьянму. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Уточняется, что соглашение о взаимной отмене виз между двумя государствами вступит в силу 27 января. В соответствии с этим документом соотечественники смогут въезжать в Мьянму и пребывать на ее территории без виз до 30 дней при каждом посещении. Однако целью поездки не может быть постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу.

В МИД добавили, что суммарный срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Такие же права при посещении России предоставляются гражданам Мьянмы.

Ранее другая страна Азии, Китай, отменила визы для граждан России на период с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года. После этого турпоток в Поднебесную вырос на 40 процентов.