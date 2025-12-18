Реклама

Число российских туристов в Китае значительно выросло

Посол Моргулов: Туристический поток россиян в Китай с сентября вырос на 40%
Россияне с середины сентября текущего года стали чаще выбирать Китай для путешествий, турпоток в Поднебесную за это время вырос на 40 процентов. Об этом в интервью RT рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Игорь Моргулов.

Такому росту послужил взаимный безвизовый режим. По словам Моргулова, его введение в будущем еще больше расширит туристические обмены между странами.

Безвизовый режим для туристов из России Китай ввел 15 сентября 2025 года. А 1 декабря текущего года российский президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая в Россию.

Туристы из Поднебесной смогут до 14 сентября 2026 года приезжать в Россию на срок до 30 дней без оформления виз.

Ранее посольство Российской Федерации дало собирающимся в Китай туристам один совет.

