Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:12, 19 января 2026Ценности

Россияне стали манекенщиками на показе Prada в Милане

Россияне Вячеслав Никитин и Аким Бацких стали манекенщиками на показе Prada
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Victor Virgile / Gamma-Rapho / Getty Images

Россияне Вячеслав Никитин и Аким Бацких стали манекенщиками на показе Prada в Милане. Посты появились на их страницах в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мужчины представили новую осенне-зимнюю коллекцию бренда. Она включала в себя различные пальто, панамы и рубашки, в том числе отсылающие к моде 1970-х.

«Мы так мало знаем — мы не можем предсказать будущее. Поэтому нам нужна ясность, точность в одежде. Присутствует ощущение прошлого, которое нас интересует, даже когда мы ищем что-то новое. Это знак уважения», — заявила в пояснениях к показу дизайнер Миучча Прада.

Никитин предстал на подиуме в бежевом тренче ниже колена с поясом и желтой накидкой. При этом он надел черные брюки и рубашку, рукава и ворот которой оказались покрыты принтом в виде брызг от кофе. В свою очередь, Бацких сочетал черные брюки с облегающим серым пальто. Известно, что манекенщики сотрудничают с модельным агентством Авдотьи Александровой Lumpen.

В июле 2025 года российская модель Дарья Родионова открыла показ бренда Marc Jacobs в Нью-Йорке, США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти в российском регионе

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok