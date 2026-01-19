Россияне стали манекенщиками на показе Prada в Милане

Россияне Вячеслав Никитин и Аким Бацких стали манекенщиками на показе Prada

Россияне Вячеслав Никитин и Аким Бацких стали манекенщиками на показе Prada в Милане. Посты появились на их страницах в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мужчины представили новую осенне-зимнюю коллекцию бренда. Она включала в себя различные пальто, панамы и рубашки, в том числе отсылающие к моде 1970-х.

«Мы так мало знаем — мы не можем предсказать будущее. Поэтому нам нужна ясность, точность в одежде. Присутствует ощущение прошлого, которое нас интересует, даже когда мы ищем что-то новое. Это знак уважения», — заявила в пояснениях к показу дизайнер Миучча Прада.

Никитин предстал на подиуме в бежевом тренче ниже колена с поясом и желтой накидкой. При этом он надел черные брюки и рубашку, рукава и ворот которой оказались покрыты принтом в виде брызг от кофе. В свою очередь, Бацких сочетал черные брюки с облегающим серым пальто. Известно, что манекенщики сотрудничают с модельным агентством Авдотьи Александровой Lumpen.

В июле 2025 года российская модель Дарья Родионова открыла показ бренда Marc Jacobs в Нью-Йорке, США.