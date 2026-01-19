Россиянин добровольцем ушел на СВО рядовым и дослужился до офицерского звания

Россиянин ушел на СВО и сделал военную карьеру. Об этом рассказывает пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Чингис Хомушку отправился в зону проведения спецоперации добровольно. Службу он начинал в звании рядового — самом низшем звании в Российской армии. Он выполнял задачи на территории Донецкой народной республики, на территории которой до сих пор продолжаются ожесточенные бои.

За время службы Хомушку прошел путь от рядового до офицера. На опубликованной пресс-службой фотографии на плечах военнослужащего — погоны лейтенанта, а на груди — боевые награды. Среди них — орден Мужества, пользующийся большим уважением в военной среде.

На одном из боевых заданий Хомушку был серьезно ранен, однако сумел восстановиться и вернулся в строй.

