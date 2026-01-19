Реклама

Россия
11:23, 19 января 2026Россия

Россиянин добровольцем ушел на СВО рядовым и дослужился до офицерского звания

Боец ВС России Хомушку ушел на СВО рядовым и дослужился до офицера
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россиянин ушел на СВО и сделал военную карьеру. Об этом рассказывает пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Чингис Хомушку отправился в зону проведения спецоперации добровольно. Службу он начинал в звании рядового — самом низшем звании в Российской армии. Он выполнял задачи на территории Донецкой народной республики, на территории которой до сих пор продолжаются ожесточенные бои.

За время службы Хомушку прошел путь от рядового до офицера. На опубликованной пресс-службой фотографии на плечах военнослужащего — погоны лейтенанта, а на груди — боевые награды. Среди них — орден Мужества, пользующийся большим уважением в военной среде.

На одном из боевых заданий Хомушку был серьезно ранен, однако сумел восстановиться и вернулся в строй.

Ранее Минобороны рассказало о подвиге гвардии прапорщика Анатолия Черняка. Во время артиллерийской дуэли он в инициативном порядке починил вышедшую из строя пусковую установку РСЗО, что позволило продолжить бой. Во время полевого ремонта прапорщик находился под огнем ВСУ.

