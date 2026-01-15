Реклама

16:24, 15 января 2026

Прапорщик Российской армии починил пусковую установку РСЗО под огнем ВСУ

В зоне СВО прапорщик ВС РФ починил установку РСЗО под огнем противника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Гвардии прапорщик Российской армии Анатолий Черняк починил пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) под огнем ВСУ. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Описанный пресс-службой эпизод — контрбатарейная борьба, в ходе которой российским реактивщикам противостояли украинские артиллеристы. Когда одна из пусковых установок дивизиона из-за интенсивной стрельбы вышла из строя, Черняк — он служит в должности техника — вызвался исправить поломку.

Прапорщик починил пусковую установку прямо во время боя. Сразу после этого боевая машина продолжила стрельбу. Это позволило выполнить поставленную подразделению задачу, отметили в Минобороны.

Ранее стало известно о подвиге бойца СВО с позывным Люк, который преодолел четыре километра с девятью осколками в ногах. Перед этим он попал под удар украинского беспилотника.

