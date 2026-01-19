Россиянин описал цены в Гренландии фразой «огурец по цене стейка»

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин пообщался с другом, который переехал работать в Гренландию, и описал цены на продукты в этой стране фразой «огурец по цене стейка». Его впечатлениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Автора публикации впечатлило фото чека, которое ему прислал знакомый из продуктового магазина в Нууке — столице острова. Так, один огурец в супермаркете стоит в пересчете на российские деньги более 500 рублей, маленькая упаковка помидоров черри — 500 рублей, литр молока — 280 рублей, буханка — 400 рублей, а коробка конфет к чаю — от 1,5 тысячи рублей.

«Местные жители проходят мимо этих ценников спокойно. Для них это норма, продиктованная сложнейшей логистикой. Почти все продукты, кроме рыбы, доставляют самолетами или морем из Дании», — пояснил россиянин.

Друг Жирухина отметил, что желающие питаться бюджетно выбирают «то, что плавает или бегает по льду». На городском рынке темно-бордовое мясо тюленя — база рациона на острове — стоит на 30 процентов дешевле привозной курятины.

Цены на жилье в Гренландии тоже имеют свои особенности, добавил автор. Аренда скромной «однушки» в доме 1960-х годов стартует от 100 тысяч рублей в месяц. На коммунальные платежи и интернет уходит еще около 25 тысяч рублей.

Блогер также рассказал, что официальной минимальной зарплаты на острове нет, но профсоюзы удерживают ставку около 118 крон в час. В месяц это выходит примерно 260 тысяч рублей «грязными». При этом подоходный налог составляет 42-44 процента.

«Если вычесть налог и стоимость аренды, то "сухой остаток" становится уже не таким астрономическим. Это плата за функционирование цивилизации в экстремальных условиях», — заключил Жирухин.

