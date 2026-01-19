Россиянка поделилась в соцсетях фото из 2016 года и оказалась избита мужем

Жительница Екатеринбурга поделилась в соцсетях фотографиями из 2016 года и оказалась избита на работе мужем. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Россиянка призналась, что решила подать на развод, поскольку возлюбленный и раньше поднимал на нее руку. Как отметила женщина, он настучал ей по голове на работе мобильным телефоном.

Горожанка несколько раз писала на супруга заявление в полицию, но он продолжал над ней издеваться.

«В конце марта 2025 года он меня в машине около ателье бил. Свидетелями всего происходящего были мои сотрудники. А в октябре он разбил арбуз о мою голову. В ноябре, когда приехал забрать последние вещи, начался скандал. Мне пришлось около 4 часов утра в одной пижаме убегать к маме», — поделилась пострадавшая.

У мужа же своя версия. Он считает, что возлюбленная все выдумывает и наговаривает на него. Он подчеркнул, что всеми силами пытается сохранить семью.

