Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:13, 19 января 2026Интернет и СМИ

Российская блогерша словами «в тюрьму попасть можно» описала одну особенность жизни в США

Блогерша Nellifornication: В США можно попасть в тюрьму из-за неуплаты налогов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Nellifornication / YouTube

Живущая в США блогерша из России Нелли Андерсон, также известная как Nellifornication, заявила, что в Америке гражданина могут приговорить к тюремному заключению за неуплату налогов. Об этой особенности жизни в Соединенных Штатах она рассказала в видео на YouTube.

«Это большое преступление — не уплатить здесь налоги, быть должником. И исключений нет никаких. Неважно, ты предприниматель с громкой фамилией, тиктокер или ютубер», — сказала Андерсон.

Блогерша отметила, что Налоговое управление США всерьез следит за тем, как люди считают и декларируют доходы. При этом о налогах, по ее словам, в стране обычно «говорят шепотом». «В тюрьму попасть реально можно без иллюзий», — описала она последствия неуплаты налогов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о помиловании супружеской пары телеведущих Тодда и Джули Крисли. Телезвезды были осуждены за уклонение от уплаты налогов и банковское мошенничество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судебные приставы начали принудительное выселение певицы Долиной из квартиры

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Пушилин рассказал о приближении к Славянску

    Торговля России и США резко выросла после переизбрания Трампа

    Суд лишил жену участника СВО выплат за смерть мужа из-за вскрывшегося факта о ее сыне

    В России придумали новую причину для лишения водителей прав

    Россиян захотели лишать прав за ряд устройств на машине. Пока за них штрафуют на 500 рублей

    Российская блогерша словами «в тюрьму попасть можно» описала одну особенность жизни в США

    Задержание готовившего теракт в российском регионе молодого мужчины попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok