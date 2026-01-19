Российский губернатор выступил с требованием после смерти девяти младенцев

Губернатор Кузбасса Середюк потребовал пересмотреть систему дородового контроля

Губернатор Кузбасса Илья Середюк выступил с требованием пересмотреть систему дородового контроля после смерти девяти младенцев за новогодние праздники в роддоме в Новокузнецке. Свой комментарий глава российского региона опубликовал в Telegram-канале.

Трагедия с новорожденными показала, что подобные меры необходимы, пояснил Середюк. Следует пересмотреть всю систему работы женских консультаций, работы по осмотру, профилактике женских болезней в дородовом периоде, призвал губернатор Кемеровской области.

До этого сообщалось, что суд остановил на 90 суток деятельность акушерского стационара №1 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1» из-за нарушений.

Ранее женщина заявила о бесплодии после операции в роддоме № 1 в Новокузнецке.

16 января Центральный районный суд Новокузнецка отправил под домашний арест главврача Новокузнецкой горбольницы № 1 Виталия Хераскова и оставил на свободе под запрет определенных действий исполняющего обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексея Эмиха. В Кузбассе начали проверку всех родильных отделений.