Россия
06:37, 19 января 2026Россия

Российский регион попал под удар дронов

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью уничтожено 24 беспилотника
Марина Совина
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 19 января, Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он указал, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были обнаружены и уничтожены 24 дрона. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее сообщалось об атаке украинских беспилотников на Саратов. По словам местных жителей, в городе прозвучало около десяти мощных взрывов. Звуки сирены и отдаленные хлопки также были слышны в Энгельсе.

