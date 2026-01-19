Российский танк из «Безумного Макса» выдержал свыше 40 попаданий украинских дронов

Офицер с позывным Сват: Танк РФ со сбитой гусеницей выдержал удары 43 дронов ВСУ

Российский танк выдержал удары 43 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О случае в зоне проведения спецоперации рассказал командир батальона с позывным Сват, его рассказ приводит газета «Комсомольская правда».

Танк подорвался на мине и потерял способность двигаться — у него сорвало гусеницу. Экипажу удалось покинуть поврежденную машину, однако украинские дроны многократно пытались «добить» танк. За несколько дней он принял удары 43 украинских дронов. После этого танк удалось эвакуировать в тыл и отремонтировать. Затем его вернули в строй.

Причиной такой живучести танка стала дополнительная защита. Такие боевые машины на фронте называют дикобразами из-за большого числа закрепленных на них металлических элементов, в частности, штырей арматуры. Это и придает ему сходство с техникой из австралийской франшизы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео атаки дрона спецназа «Ахмат» на украинскую технику. На кадрах видно, как беспилотники успешно поражают цели.