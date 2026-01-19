Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 19 января 2026Россия

Российский танк из «Безумного Макса» выдержал свыше 40 попаданий украинских дронов

Офицер с позывным Сват: Танк РФ со сбитой гусеницей выдержал удары 43 дронов ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Комсомольская правда»

Российский танк выдержал удары 43 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О случае в зоне проведения спецоперации рассказал командир батальона с позывным Сват, его рассказ приводит газета «Комсомольская правда».

Танк подорвался на мине и потерял способность двигаться — у него сорвало гусеницу. Экипажу удалось покинуть поврежденную машину, однако украинские дроны многократно пытались «добить» танк. За несколько дней он принял удары 43 украинских дронов. После этого танк удалось эвакуировать в тыл и отремонтировать. Затем его вернули в строй.

Причиной такой живучести танка стала дополнительная защита. Такие боевые машины на фронте называют дикобразами из-за большого числа закрепленных на них металлических элементов, в частности, штырей арматуры. Это и придает ему сходство с техникой из австралийской франшизы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео атаки дрона спецназа «Ахмат» на украинскую технику. На кадрах видно, как беспилотники успешно поражают цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти в российском регионе

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok