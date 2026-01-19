Реклама

12:11, 19 января 2026Россия

Российский военный раскрыл подробности боев с ВСУ внутри железнодорожного моста на СВО

МО РФ: Боец Лексин награжден за освобождение Антоновского железнодорожного моста
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Младший лейтенант Иван Лексин, удостоенный ордена Мужества за освобождение от вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Антоновского железнодорожного моста в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, раскрыл подробности операции. Его комментарий опубликован в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, для ведения боев с противником российские бойцы забрались в технологический тоннель моста, который был плотно заминирован. Высота, на которой им пришлось работать, составляла от 15 до 30 метров, а протяженность тоннеля — 1600 метров.

Российский военный рассказал, что операции предшествовала серьезная подготовка — командование сделало для тренировки солдат полномасштабный макет, где те нарабатывали технику передвижения, пытались заранее придумать тактику и определить, что необходимо взять с собой.

«Вплоть до того, что даже перезарядка оружия. По максимуму пытались продумать. Но как ты ни старайся продумать все, когда все происходит на деле, всегда имеют место какие-то аспекты, которые немножко создают дискомфорт», — отметил Лексин.

С его слов, никто не ожидал, что внутри технологического тоннеля противник снимет пол. «Приходилось чуть ли не на руках балансировать. А вы представьте, на человеке бронежилет, полный боекомплект, еще и рюкзаки. Это не так просто! Но парни в группе все молодцы», — констатировал военнослужащий.

Он уточнил, что операция проводилась под постоянным прицелом противника. «Когда операторы беспилотников нас подстраховывали, доставляли по необходимости медикаменты, питание и боеприпасы, противник тоже не дремал и пытался найти точку, откуда запускают дроны. Плюс нас внутри моста тоже пытались определить, где именно мы находимся», — вспомнил Лексин, добавив, что в той операции ранения получили абсолютно все участники.

Ранее сообщалось, что украинская ДРГ, уничтоженная российскими разведчиками на Антоновском мосту, использовала польские минометы и американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

