Самолет выкатился за пределы летного поля в аэропорту США и напугал пассажиров

Самолет American Airlines выкатился за пределы летного поля в аэропорту штата Нью-Йорк, США, и напугал пассажиров. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 15 января в воздушной гавани Фредерика Дугласа в Рочестере. По данным авиакомпании, это случилось после того, как борт и дорогу очистили от снега.

Экстренные службы аэропорта быстро отреагировали и оказали помощь пассажирам в эвакуации — их перевезли в терминал на автобусах. О пострадавших не уточняется. Причину произошедшего выясняют, однако в Федеральном управлении гражданской авиации США допустили, что самолет мог попасть в подобную аварию из-за снега на летном поле.

Ранее в Демократической Республике Конго самолет с министром промышленности Луи Кабамбой выкатился за пределы ВПП и загорелся. Пожар попал на видео.