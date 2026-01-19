Реклама

Путешествия
17:41, 19 января 2026

Самолет выкатился за пределы летного поля в аэропорту США и напугал пассажиров

Борт American Airlines выкатился за пределы летного поля в штате Нью-Йорк
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: News 8 WROC / YouTube

Самолет American Airlines выкатился за пределы летного поля в аэропорту штата Нью-Йорк, США, и напугал пассажиров. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 15 января в воздушной гавани Фредерика Дугласа в Рочестере. По данным авиакомпании, это случилось после того, как борт и дорогу очистили от снега.

Экстренные службы аэропорта быстро отреагировали и оказали помощь пассажирам в эвакуации — их перевезли в терминал на автобусах. О пострадавших не уточняется. Причину произошедшего выясняют, однако в Федеральном управлении гражданской авиации США допустили, что самолет мог попасть в подобную аварию из-за снега на летном поле.

Ранее в Демократической Республике Конго самолет с министром промышленности Луи Кабамбой выкатился за пределы ВПП и загорелся. Пожар попал на видео.

