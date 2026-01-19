Владельцев собак предупредили об опасностях прогулок зимой

Эксперт по качеству продуктов Балагуров: Поедание снега питомцем недопустимо

При планировании прогулок с питомцами в зимний сезон стоит учитывать, что снег может представлять определенный риск для животных, предупредил руководитель фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. В беседе с «Лентой.ру» он также поделился советами с владельцами собак.

Ни в коем случае не следует допускать, чтобы питомец начать есть снег во время прогулки, отметил Балагуров. Это может привести к переохлаждению, а за ним — к воспалению дыхательных путей и простуде, объяснил эксперт. Также под снегом могут укрываться грязь или экскременты других животных, а с ними — бактерии, способные приводить к серьезным инфекциям, добавил он.

«Но еще больший риск связан с реагентами, которыми обрабатывают улицы и дороги против снега и льда. Попав в организм животного, подобные вещества способны нарушить работу желудочно-кишечного тракта, вызвать поражения дыхательных путей или аллергические реакции. Если животное длительное время подвергается воздействию антигололедных смесей, высок риск развития у него хронических заболеваний», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Особенно опасен снег вдоль дорог, так как, помимо реагентов, в нем скапливаются выбросы из выхлопных труб и частицы дорожной пыли Григорий Балагуров эксперт по качеству продуктов

Зачастую, по словам эксперта, животные едят снег из-за жажды. Поэтому он призвал брать с собой на каждую прогулку термос с горячей или теплой водой и миску. Тем, чьи питомцы любят пробовать все подряд и плохо реагируют на команды, Балагуров посоветовал надевать на животное перед прогулками намордник и использовать короткие поводки.

Собеседник «Ленты.ру» также рекомендовал перед прогулкой выстричь питомцу волосы между пальцами и те участки шерсти, которые волочатся по земле, так как к ним может налипать снег и образовывать комки льда, вызывающие дискомфорт. При этом не стоит переусердствовать и слишком коротко стричь питомца — можно нарушить структуру шерстяного покрова и ухудшить теплоизоляционные свойства подшерстка, защищающего животное от холодов, указал эксперт.

«Некоторые хозяева перед прогулкой наряжают питомцев в теплые комбинезоны. Это хорошая практика, особенно для маленьких и короткошерстных пород. Но помните, что одежду следует подбирать без капюшонов, карманов или различных нашивок и прочих элементов декора — в них может скапливаться снег, который, растаяв, увлажнит шерсть и сделает ее более уязвимой перед холодами», — обозначил он.

После возвращения домой Балагуров рекомендовал тщательно мыть лапы питомца теплой водой, уделяя особое внимание подушечкам и пространству между пальцами, где чаще всего скапливаются лед, грязь и реагенты. После следует насухо вытереть их полотенцем и при необходимости нанести защитное средство. У животных с длинной шерстью эксперт призвал промывать и просушивать участки на нижней части тела, которые во время прогулки контактировали со снегом.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала о том, что Москва успела выполнить месячную норму осадков за первые две недели января.

