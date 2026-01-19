Реклама

Из жизни
17:49, 19 января 2026Из жизни

Собака воссоединилась с хозяевами спустя пять лет после таинственного исчезновения

В США собака воссоединилась с хозяевами спустя пять лет после пропажи
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Hernando County Sheriff's Office - Animal Services

В штате Флорида, США, хозяева смогли найти любимую собаку по кличке Паркер благодаря неравнодушным людям. Об этом пишет Spectrum Bay News 9.

Паркер исчез пять лет назад. Заметив пропажу, хозяева тут же отправились на поиски пса. Они ходили по району, обращались к соседям, но все тщетно. В конце концов семья смирилась с тем, что больше никогда не увидит Паркера.

Все изменилось спустя несколько лет, когда какой-то неравнодушный человек принес в службу защиты животных исхудавшего и постаревшего Паркера. Его нашли недалеко от места таинственного исчезновения на обочине дороги. С помощью чипа ветеринары связались с хозяевами собаки, и те смогли с ней воссоединиться.

Что происходило с Паркером все эти годы: выживал ли он один или кто-то его временно приютил — неизвестно. Сейчас собаке уже 13 лет.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, семья воссоединилась с собакой по кличке Блю, пропавшей в 2017 году во время урагана Харви. Ее нашли в общественном туалете спустя восемь лет.

