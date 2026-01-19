Собчак оценила выход экс-возлюбленной миллиардера в нижнем белье на гору

Журналистка Собчак оценила выход модели Перминовой в бюстгальтере на гору

Журналистка и ведущая Ксения Собчак оценила выход модели Елены Перминовой в нижнем белье на гору. О наряде экс-возлюбленной бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева она высказалась в сторис на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Собчак заметила, что манекенщица пришла в ресторан, расположенный в горах, в необычном наряде. На размещенных кадрах видно, что 39-летняя Перминова посетила заведение в белых облегающих лосинах, черно-белой шубе и розовом атласном бюстгальтере, декорированном перьями на чашках. При этом она дополнила образ шапкой и солнцезащитными очками.

«Прийти на гору в лифчике — вот это, я понимаю, уровень», — с иронией прокомментировала журналистка внешний вид модели.

