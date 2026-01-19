Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:16, 19 января 2026Ценности

Собчак оценила выход экс-возлюбленной миллиардера в нижнем белье на гору

Журналистка Собчак оценила выход модели Перминовой в бюстгальтере на гору
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @xenia_sobchak

Журналистка и ведущая Ксения Собчак оценила выход модели Елены Перминовой в нижнем белье на гору. О наряде экс-возлюбленной бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева она высказалась в сторис на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Собчак заметила, что манекенщица пришла в ресторан, расположенный в горах, в необычном наряде. На размещенных кадрах видно, что 39-летняя Перминова посетила заведение в белых облегающих лосинах, черно-белой шубе и розовом атласном бюстгальтере, декорированном перьями на чашках. При этом она дополнила образ шапкой и солнцезащитными очками.

«Прийти на гору в лифчике — вот это, я понимаю, уровень», — с иронией прокомментировала журналистка внешний вид модели.

Ранее Собчак назвала ужасным образ американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на премии «Золотой глобус». Тогда журналистка сравнила выход звезды с нарядами исполнителей на фестивале «Песня года».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай обратился с призывом к США из-за Гренландии

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Госдолг Украины резко вырос

    Адвокат покупательницы квартиры Долиной рассказала о переселении Лурье

    Российский рынок автобусов обрушился

    70-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике

    На Украине рассказали о массированных ударах по Харькову

    Перспективы продаж китайских машин в России оценили

    В России возникли проблемы с ломом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok