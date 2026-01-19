Реклама

23:39, 19 января 2026

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 47 украинских БПЛА
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Больше всего дронов (21) сбили в Ростовской области. Кроме того, 19 БПЛА уничтожили в Брянской области. В Калужской области поразили пять беспилотников, а в Белгородской и Курской областях — по одному.

В ночь на Крещение, 19 января, российские средства ПВО уничтожили над регионами 92 беспилотника ВСУ. Больше всего дронов самолетного типа — 31 — было сбито над территорией Белгородской области.

