14:02, 19 января 2026Спорт

Суперкомпьютер назвал фаворита АПЛ

Суперкомпьютер назвал «Арсенал» фаворитом АПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита Английской премьер-лиги (АПЛ) после 22 туров. Об этом сообщается на сайте проекта.

По версии суперкомпьютера, чемпионом страны с вероятностью более 90 процентов станет лондонский «Арсенал». Шансы «Манчестер Сити» взять титул оцениваются вероятностью 6,92 процента. С вероятностью 2,46 процента чемпионом станет «Астон Вилла».

После 22 туров Арсенал лидирует с 50 очками. У Сити на 7 очков меньше. «Астон Вилла» делит с «горожанами» 2-3 места.

«Арсенал» последний раз становился чемпионом Англии в 2004 году. Всего в активе «канониров» 13 титулов в чемпионате страны.

