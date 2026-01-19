Таинственный извращенец украл женские трусики и сбежал

В Сингапуре таинственный вор украл у женщины шесть предметов белья за неделю

В Сингапуре таинственный вор украл шесть предметов женского нижнего белья у женщины и сбежал. Об этом пишет издание Mothership.

5 января жительница жилого комплекса в районе Ишун обнаружила, что исчезли трусики, которые она оставила на сушилке. 13 сентября на лестничной площадке, где жители сушили белье, установили камеру наблюдения. На следующий день извращенец появился снова. На этот раз он похитил пять предметов белья.

Хотя злоумышленник попал на видео, найти его пока не удалось. Он был одет в футболку с длинным рукавом и брюки. Пострадавшая заявила, что инцидент заставил ее волноваться за свою безопасность. В полиции приняли заявление женщины и ведут расследование.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудник полиции украл трусики у женщины во время обыска. Его приговорили к тюремному заключению.