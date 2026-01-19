Реклама

Культура
20:47, 19 января 2026Культура

Тело пропавшей без вести в Саудовской Аравии актрисы нашли

Тело пропавшей в Саудовской Аравии актрисы из Малайзии Нади Кесумы было найдено
Андрей Шеньшаков

Фото: @nadiahkasumawati.abdkarim

Малазийская актриса Надя Кесума, которая пропала в международном аэропорту в саудовской Джидде, скончалась. Об этом ее муж написал в посте в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сообщается, что причиной трагедии стал сердечный приступ. Она была доставлена в больницу в тот же день, когда прибыла в Джидду, но спасти ее не удалось.

Кесума была объявлена пропавшей без вести 15 января. Власти Саудовской Аравии подтвердили, что девушка покинула территорию аэропорта, но далее ее следы терялись. Известно, что она направлялась в Париж в составе группы из 21 человека и должна была сделать остановку в Лондоне.

Ранее стало известно, что 32-летняя актриса Екатерина пропала в Самаре после контакта с похожим на секту сообществом. Перед исчезновением она рассталась с мужем, с которым прожила больше 10 лет, и оставила ему двух детей.

