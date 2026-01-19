Реклама

13:57, 19 января 2026Авто

Трамп ударил по европейскому автопрому

Bloomberg: Акции европейского автопрома обрушились из-за угроз Трампа
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Европейские автопроизводители столкнулись с обрушением акций после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил вновь повысить пошлины в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Об этом сообщило Bloomberg.

В частности, ценные бумаги Mercedes-Benz AG упали на 6,7 процента, BMW AG — на 7 процентов, а Volkswagen AG — на 5,4 процента. Кроме того, почти на пять процентов рухнули акции Porsche AG.

Агентство напомнило, что в конце минувшей недели глава Белого дома объявил о введении дополнительных, десятипроцентных пошлин на европейские товары. В частности, речь шла о германской и французской продукции. Между тем немецкие производители серьезно зависят от США как от основного рынка сбыта.

Кроме того, европейский автопром уже испытывает давление из-за пошлин, которые Трамп уже успел ввести. В настоящее время тарифы составляют 15 процентов на большинство автомобилей и комплектующих, импортируемых из Европейского союза.

Впрочем, автопроизводителям из ЕС вредят не только пошлины США. Они также страдают от падения продаж в Китае и более медленного, чем ожидалось, перехода на электромобили, из-за чего многие из них отказались от своих экологических амбиций.

Ранее сообщалось о падении котировок азиатских торговых площадок после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в отношении восьми европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

