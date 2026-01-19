Реклама

Наука и техника
09:00, 19 января 2026

Турецкий дрон Kizilelma сократил отставание от истребителей

Турецкий дрон Kizilelma достиг крейсерской скорости 0,8 числа Маха
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Реактивный беспилотник Kizilelma, разработанный турецкой компанией Baykar, достиг заявленной крейсерской скорости в ходе испытательного полета. Об этом сообщил производитель, передает Army Recognition.

Отмечается, что дрон летел с крейсерской скоростью 0,8 числа Маха (980 километров в час). «Этот результат показывает, насколько быстро боевые реактивные беспилотники сокращают отставание от пилотируемых истребителей по скорости», — пишет издание.

Baykar показала кадры полета беспилотника на своей странице в X.

Реактивный беспилотник самолетного типа, который также называют беспилотным истребителем, совершил первый полет в декабре 2022 года. Однодвигательный аппарат может нести около 1500 килограммов полезной нагрузки. Малозаметный дрон предназначен для разведки и поражения наземных целей.

В ноябре стало известно, что Kizilelma впервые сбил воздушную цель в ходе испытаний. Беспилотник обнаружил летающую мишень при помощи бортового радара.

    Обсудить
