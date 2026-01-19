Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:33, 19 января 2026Путешествия

Туристов предупредили об опасном для жизни селфи под сосулькой на Камчатке

Туристов призвали не делать селфи под сосульками Вилючинского водопада
Алина Черненко

Кадр: MISHA_NAVY / YouTube

Российских туристов призвали не делать селфи под сосульками Вилючинского водопада на Камчатке. Соответствующее объявление опубликовано в Telegram-канале сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Соотечественников предупредили, что фотографирование рядом с огромным ледяным столбом, застывшим на северо-западном склоне вулкана, может быть опасным для жизни. «Зимний водопад — это динамичная и крайне неустойчивая структура. Лед постоянно "живет": он расширяется и сужается при перепадах температур. Внутри он становится пористым и хрупким», — пояснили специалисты, добавив, что сосульки могут отломиться не только из-за тепла, но и просто под собственным весом.

Материалы по теме:
Рухнувший детсад, развалившийся аэропорт и затопленный завод: пугающие кадры с последствиями мощнейшего землетрясения на Камчатке
Рухнувший детсад, развалившийся аэропорт и затопленный завод:пугающие кадры с последствиями мощнейшего землетрясения на Камчатке
30 июля 2025
Камчатка переживает снежный апокалипсис. В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина. Что известно о стихии и ее жертвах?
Камчатка переживает снежный апокалипсис. В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина. Что известно о стихии и ее жертвах?
15 января 2026

В посте также говорится, что скорость падения льда с высоты многоэтажного дома огромна, и даже небольшой осколок, размером с кулак, превращается в опасный снаряд. «А когда рушится многотонная глыба, шансов на спасение в радиусе десятка метров практически нет», — указано в публикации.

Для посещения водопада без риска для жизни туристам рекомендовали соблюдать дистанцию, не заходить под козырьки льда, выбирать правильное время визита (не в периоды резкого потепления или сильного ветра) и обращать внимание на «предупреждающие знаки» природы — ледяные осколки у подножия наледи.

Ранее на Камчатке горожане оказались заперты в магазине из-за схода снежной лавины. Свалившаяся с крыши снежная масса преградила выход из супермаркета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Москвичам предсказали пик похолодания

    Рыбаки поймали рыбу рекордной величины

    Выручка российских застройщиков достигла максимума

    Частое появление белых медведей на людях объяснили

    Миниатюрные электрокары калининградской сборки появились в продаже

    В приглашении Путина в «Совет мира» увидели знак

    Экономическое неравенство в США дошло до крайности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok