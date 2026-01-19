Реклама

У районного экс-чиновника конфисковали 13 квартир в российском регионе

В Башкирии у районного экс-чиновника конфисковали 13 квартир и две машины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Башкирии у бывшего заместителя администрации Мелеузовского района конфисковали 13 квартир и две машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что в 2020-2024 годах чиновник, его супруга и ее мать купили 13 квартир в городах Уфа и Мелеуз, а также два автомобиля. Общая стоимость имущества составила более 44 миллионов рублей. Подтвердить законность происхождения этих денег покупатели не смогли.

Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере.

Ранее сообщалось, что начальника учебного центра МВД по Республике Коми арестовали после ЧП с гранатой.

