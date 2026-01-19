Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:59, 19 января 2026Из жизни

Учительницу приговорили к казни за расправу над мужем ради денег

В США казнят учительницу, подговорившую любовника расправиться с мужем
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Fabrikasimf / Freepik

В штате Оклахома, США, 62-летнюю учительницу Бренду Эндрю приговорили к смертной казни за организацию расправы над собственным мужем в 2001 году. Об этом пишет Daily Mail.

В октябре 2001 года Бренда подала на развод со своим мужем Робертом. На тот момент у нее был любовник Джеймс Паватт — друг Роберта, работающий страховым агентом. Он убедил мужчину купить страховой полис на 800 тысяч долларов (по актуальному курсу 63 миллиона рублей). После этого Роберт стал жаловаться в полицию, что Джеймс и Бренда пытаются с ним расправиться ради этих денег, пока развод официально не оформлен.

По словам Джеймса, однажды они испортили тормоза машины Роберта, чтобы он попал в аварию. Роберт был уверен, что против него готовят заговор, и был прав. 20 ноября 2001 года Джеймс вломился в дом супругов и выстрелил в друга. Сделать это его подговорила Бренда. Она сама получила небольшое ранение и говорила полиции, что на них с мужем напал грабитель в маске.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

Через неделю после случившегося женщина сбежала в Мексику вместе с Джеймсом и тремя детьми. Полиция заподозрила неладное, когда Бренда не пришла на похороны мужа. Когда любовники истратили в Мексике все деньги, оставшиеся от страховки Роберта, они вернулись в США. Их задержали на границе.

Окружной суд Оклахомы еще в 2004 году постановил, что Бренда ответственна за расправу над Робертом, однако окончательный приговор ей вынесли только в январе 2026 года. Ее казнят.

Ранее сообщалось, что в США учительница из штата Огайо призналась в совращении ученика и обвинила мужа в «пренебрежении и жестоком обращении». Она отправляла школьнику свои фотографии в обнаженном виде и текстовые сообщения сексуального характера, а затем несколько раз изнасиловала его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Над российским городом прогремели мощные взрывы

    Жители Киева пожаловались на обман властей

    Еще одна страна задумалась над отправкой войск в Гренландию

    Учительницу приговорили к казни за расправу над мужем ради денег

    Девушке испытывающего отвращение к вагинам девственника дали совет

    Украине пообещали беспрецедентное погружение во тьму

    В Германии подвели итог разрыва связей с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok