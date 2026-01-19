Учительницу приговорили к казни за расправу над мужем ради денег

В США казнят учительницу, подговорившую любовника расправиться с мужем

В штате Оклахома, США, 62-летнюю учительницу Бренду Эндрю приговорили к смертной казни за организацию расправы над собственным мужем в 2001 году. Об этом пишет Daily Mail.

В октябре 2001 года Бренда подала на развод со своим мужем Робертом. На тот момент у нее был любовник Джеймс Паватт — друг Роберта, работающий страховым агентом. Он убедил мужчину купить страховой полис на 800 тысяч долларов (по актуальному курсу 63 миллиона рублей). После этого Роберт стал жаловаться в полицию, что Джеймс и Бренда пытаются с ним расправиться ради этих денег, пока развод официально не оформлен.

По словам Джеймса, однажды они испортили тормоза машины Роберта, чтобы он попал в аварию. Роберт был уверен, что против него готовят заговор, и был прав. 20 ноября 2001 года Джеймс вломился в дом супругов и выстрелил в друга. Сделать это его подговорила Бренда. Она сама получила небольшое ранение и говорила полиции, что на них с мужем напал грабитель в маске.

Через неделю после случившегося женщина сбежала в Мексику вместе с Джеймсом и тремя детьми. Полиция заподозрила неладное, когда Бренда не пришла на похороны мужа. Когда любовники истратили в Мексике все деньги, оставшиеся от страховки Роберта, они вернулись в США. Их задержали на границе.

Окружной суд Оклахомы еще в 2004 году постановил, что Бренда ответственна за расправу над Робертом, однако окончательный приговор ей вынесли только в январе 2026 года. Ее казнят.

Ранее сообщалось, что в США учительница из штата Огайо призналась в совращении ученика и обвинила мужа в «пренебрежении и жестоком обращении». Она отправляла школьнику свои фотографии в обнаженном виде и текстовые сообщения сексуального характера, а затем несколько раз изнасиловала его.

