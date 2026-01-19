Угонщик нашел килограмм кокаина во вскрытой машине и помог задержать наркокурьера

В США угонщик нашел во вскрытой машине наркотики и вызвал полицию

В США угонщик-неудачник случайно обнаружил во вскрытой машине килограмм кокаина, испугался и помог задержать наркокурьера. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс 6 января. Преступник, чье имя не разглашается, попытался угнать машину, припаркованную на улице. Он успешно вскрыл дверцу автомобиля, однако завести его не смог. Тогда мужчина решил проверить багажник, понадеявшись найти хоть что-то ценное. Там он обнаружил прямоугольный брикет, на котором было изображен персонаж из мультфильмов, кролик Багз Банни. Внутри оказался кокаин.

Угонщик испугался, что его могут настичь наркоторговцы, и решил сдать кокаин полиции. Сначала он заявил, что нашел наркотик на улице, но потом рассказал, как все было на самом деле. В результате правоохранители установили у машины камеру видеонаблюдения и 8 января задержали 62-летнего Эдварда Гиллеспи, который оказался наркокурьером.

Помимо кокаина у него изъяли амфетамин и 10 тысяч долларов (777 тысяч рублей) наличными. Предъявили ли в итоге обвинения угонщику-неудачнику, не сообщается.

