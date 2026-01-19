Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут организовать своевременную эвакуацию раненых бойцов. Об этом рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Александр Сотников.
По его словам, из-за этого большое количество бойцов погибает, не дождавшись помощи. Собеседник агентства отметил, что если украинский солдат не в состоянии самостоятельно добраться до точки, куда может подъехать эвакуатор, то «он, по сути, обречен». Сотников добавил, что во время пятидневного перехода до позиции в Димитрове видел много погибших сослуживцев.
Ранее пленный боец украинской армии сообщил, что командование ВСУ запретило бойцам забирать тела своих сослуживцев в Гуляйполе.
До этого ВСУ на протяжении недели не могли эвакуировать убитых и раненых в Сумской области.