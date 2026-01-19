Пленный Сотников: Многие бойцы ВСУ погибают, не дождавшись эвакуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут организовать своевременную эвакуацию раненых бойцов. Об этом рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Александр Сотников.

По его словам, из-за этого большое количество бойцов погибает, не дождавшись помощи. Собеседник агентства отметил, что если украинский солдат не в состоянии самостоятельно добраться до точки, куда может подъехать эвакуатор, то «он, по сути, обречен». Сотников добавил, что во время пятидневного перехода до позиции в Димитрове видел много погибших сослуживцев.

Ранее пленный боец украинской армии сообщил, что командование ВСУ запретило бойцам забирать тела своих сослуживцев в Гуляйполе.

До этого ВСУ на протяжении недели не могли эвакуировать убитых и раненых в Сумской области.