Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:37, 19 января 2026Бывший СССР

Пленный рассказал о гибели ожидающих эвакуации бойцов ВСУ

Пленный Сотников: Многие бойцы ВСУ погибают, не дождавшись эвакуации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут организовать своевременную эвакуацию раненых бойцов. Об этом рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Александр Сотников.

По его словам, из-за этого большое количество бойцов погибает, не дождавшись помощи. Собеседник агентства отметил, что если украинский солдат не в состоянии самостоятельно добраться до точки, куда может подъехать эвакуатор, то «он, по сути, обречен». Сотников добавил, что во время пятидневного перехода до позиции в Димитрове видел много погибших сослуживцев.

Ранее пленный боец украинской армии сообщил, что командование ВСУ запретило бойцам забирать тела своих сослуживцев в Гуляйполе.

До этого ВСУ на протяжении недели не могли эвакуировать убитых и раненых в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Россию в ночь на Крещение

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    В Европе захотели жесткого возмездия против Трампа

    В России взялись возвращать в воздух старые гражданские самолеты

    Траты россиян на новогодний стол оценили

    Глава Верховного суда России предложил изменить порядок обжалования решения мировых судей

    Российский офицер рассказал о бое с сотней украинских солдат на СВО

    На Западе сделали Европе предупреждение из-за Украины

    Трампу дали один совет насчет России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok