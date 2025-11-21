ВСУ за неделю не смогли эвакуировать убитых и раненых в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже неделю не могут эвакуировать убитых и раненых после ударов по Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Садков, после ударов авиации по позициям 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, командование бригады уже неделю не может организовать эвакуацию убитых и раненых», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 миллиона человек ранеными и убитыми.