Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:55, 19 января 2026Культура

Умер актер из сериалов «След» и «СашаТаня»

Актер из сериалов «След» и «СашаТаня» Дмитрий Марфин умер в возрасте 47 лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «СашаТаня»

Актер из сериалов «След», «Девушки с Макаровым», «Мосгаз» и «СашаТаня», театральный режиссер Дмитрий Марфин скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщил тольяттинский театр «Дилижанс» в соцсети «ВКонтакте».

«Порадоваться Дню артиста... и уйти... Уйти в Сочельник... Уйти из жизни земной в жизнь иную», – говорится в публикации театра.

Коллега Марфина, актриса Валерия Варченко сообщила, что причиной смерти актера стал оторвавшийся на остановке тромб.

В театре добавили, что информация о точной дате и месте прощания с актером будет объявлена позже.

Дмитрий Марфин родился в 1978 году в Тольятти. Он с детства занимался в детской студии ТЮЗа «Дилижанс». В 1995 году Марфин начал выступать на сцене этого театра. В 2004 году актер окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а в 2018 году – Самарский государственный институт культуры. С 2013 года Марфин занимал должность режиссера-постановщика и мастера художественного слова в Тольяттинской филармонии. С 2015 года актер работал в Тольяттинском Дворце культуры, искусств и творчества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригласил еще одного постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    Раненый при ударе ВСУ россиянин не доехал до больницы из-за новой атаки

    Звезду популярного реалити-шоу обвинили в 24 преступлениях

    После ЧП с гранатой арестовали начальника учебного центра МВД в российском регионе

    Зеленский назвал самые проблемные в энергетике регионы Украины

    Причастные к расправе над пленными российскими военными предстанут перед судом

    Оценены шансы сборной Украины выиграть чемпионат Европы по мини-футболу

    Российский пилот оценил решение вернуть в строй старые самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok