Бывший СССР
Бывший СССР
23:33, 18 января 2026Бывший СССР

Умеров раскрыл детали переговоров в США по мирному плану

Умеров: Киев и Вашингтон обсудили гарантии безопасности в рамках переговоров
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Украинская и американская делегации во время встречи в США предметно обсудили гарантии безопасности для Киева. Об этом заявил секретарь Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров, написав пост об итогах переговоров в своем Telegram-канале.

В обсуждении также приняли участие глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и руководитель фракции Верховной Рады Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, добавил Умеров. Со стороны Соединенных Штатов в консультациях участвовали спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять главы Америки Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

По словам Умерова, стороны также предметно поговорили об экономическом развитии и «плане процветания». Что касается вопроса гарантий безопасности, то в нем было решено сфокусироваться на «практических механизмах их реализации», уточнил он.

«Мы проинформировали наших американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины», — написал секретарь СНБО. Он подытожил, что члены делегаций договорились продолжить работать на уровне команд, когда придет время следующего этапа консультаций, ожидаемого на базе швейцарского курорта Давос.

Ранее Financial Times (FT) сообщало, что «Совет мира» президента США Дональда Трампа, созданный для мониторинга за территорией сектора Газа, хотят расширить. Теперь в него могут войти Украина и Венесуэла. Эту идею могут представить в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет на следующей неделе в Давосе.

