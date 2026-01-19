Усман Нурмагомедов сделал прогноз на третий бой между Яном и Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов сделал прогноз на третий поединок между соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на Gorilla Fighting.

Спортсмен заявил, что сценарий третьего боя повторит второй, где Ян недавно победил и вернул титул единогласным решением судей. Нурмагомедов отметил, что Двалишвили не сможет существенно улучшить свою игру: проходы в партер ему не удаются, контроль на земле слаб, а в стойке грузин уступает в технике Яну.

В ночь на 7 декабря 2025 года Ян победил Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 и вернул титул чемпиона организации в легчайшем весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

Прежде Ян и Двалишвили уже встречались. 12 марта 2023 года российский боец потерпел поражение в бое с соперником и потерял пояс чемпиона.