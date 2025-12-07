«Для меня это жизнь». Боец ММА Петр Ян победил Двалишвили и вернул себе титул чемпиона

Российский боец ММА Петр Ян победил Двалишвили и стал чемпионом UFC

Российский боец ММА Петр Ян вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив действующего обладателя пояса грузина Мераба Двалишвили в главном бою турнира UFC 323. Соревнование прошло в Лас-Вегасе и длилось все пять раундов, которые завершились единогласной победой россиянина по решению судей.

Первый раунд прошел для бойцов преимущественно в стойке. Ян нанес несколько точных ударов по голове противника, что закончилось кровотечением для Двалишвили. Во втором раунде грузинский боец попытался перенять инициативу, но у него не вышло.

Для российского бойца схватка имела принципиальный характер: благодаря победе в ней он сумел вернуть пояс в Россию.

Петр Ян и Мераб Двалишвили (справа) в бою за звание чемпиона UFC в легчайшем весе во время турнира UFC 323 6 декабря 2025 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC

Петр Ян обратился к россиянам после завоевания чемпионского пояса UFC

Сразу после завоевания чемпионского титула UFC российский боец смешанного стиля Петр Ян обратился к гражданам своей страны. Он поблагодарил болельщиков и признался, что эта победа была добыта многолетними тренировками.

Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона, я очень рад, спасибо болельщикам! Я очень долго трудился и готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь Петр Ян чемпион UFC в легчайшем весе

Спортсмен также передал привет родной стране и своей семье и поблагодарил всех, кто поддерживал его в непростые времена. Он подчеркнул, что «UFC изменил его жизнь».

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC

После поражения Двалишвили попросил Яна о реванше

Уже бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили прокомментировал собственное поражение в схватке с бойцом смешанного стиля (ММА) Петром Яном. Он подчеркнул, что хочет провести третий бой с россиянином.

«Хочу реванш. Я должен вернуться. Сегодня я попробовал устроить шоу. Не хочу показывать скучную борьбу», — сделал акцент грузинский спортсмен.

Сам Ян заявил о своем принципиальном отношении к реваншам. Говоря о матче с Двалишвили, россиянин заметил, что понимал, какие сложности его ждут, ведь поединок проходил дома у прежнего чемпиона. Тем не менее в этот бой был вложен весь профессионализм, сказал Ян. «Чтобы выиграть дома у чемпиона, нужно сделать это явно, без вопросов», — резюмировал он.

Прежде Ян и Двалишвили уже встречались в октагоне. 12 марта 2023 года российский боец потерпел поражение в бое с соперником и потерял пояс чемпиона.