11:01, 7 декабря 2025Спорт

Двалишвили обратился к Петру Яну после поражения в чемпионском бою UFC

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Мераб Двалишвили (красные перчатки) и Петр Ян на турнире UFC 323

Мераб Двалишвили (красные перчатки) и Петр Ян на турнире UFC 323. Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Грузинский боец смешанного стиля (MMA) Мераб Двалишвили прокомментировал поражение в чемпионском поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе против россиянина Петра Яна. Его слова приводит Sports.

Спортсмен обратился к Яну с предложением провести еще один реванш. Он подчеркнул, что не хочет показывать скучную борьбу, а собирается устроить шоу.

Ранее 7 декабря Ян одержал победу над Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В активе россиянина теперь 19 побед в 24 поединках в ММА.

