В Австрии уволили врача за шутку про похудение в Освенциме

В Австрии региональная больница уволила главного врача после шутки о том, что пациенту поможет похудеть «только Освенцим». Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Инцидент произошел в регионе Вальдфиртель в Нижней Австрии. Утверждается, что врач пошутил о концлагере в ходе собрания коллег и обсуждения пациента с избыточным весом.

«После того, как об инциденте стало известно, соответствующий человек был немедленно освобожден от исполнения служебных обязанностей», — цитирует издание заявление агентства здравоохранения региона.

