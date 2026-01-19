Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:28, 19 января 2026Из жизни

В Австрии уволили врача за шутку про похудение в Освенциме

Австрийского врача уволили после шутки, что только Освенцим поможет похудеть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Guo Chen / XinHua / Global Look Press

В Австрии региональная больница уволила главного врача после шутки о том, что пациенту поможет похудеть «только Освенцим». Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Инцидент произошел в регионе Вальдфиртель в Нижней Австрии. Утверждается, что врач пошутил о концлагере в ходе собрания коллег и обсуждения пациента с избыточным весом.

«После того, как об инциденте стало известно, соответствующий человек был немедленно освобожден от исполнения служебных обязанностей», — цитирует издание заявление агентства здравоохранения региона.

Ранее в России впервые уволили человека из-за розыгрыша с применением искусственного интеллекта (ИИ). Сотрудница маркетинговой компании отправила в рабочий чат сгенерированную картинку, на которой была изображена приехавшая с проверкой в фирму налоговая служба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Стало известно об охоте спецслужб США на новую главу Венесуэлы

    «Базуку» Макрона против Трампа сравнили с водяным пистолетом

    В Британии высказались о покупке Гренландии

    Умер режиссер мультфильма «Король Лев»

    Украину предупредили о катастрофе в случае продажи Гренландии США

    Интимный момент Джейсона Момоа и его возлюбленной на премьере фильма попал на фото

    Министр обороны Бельгии поиздевался над знаменитым лозунгом Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok