В азиатской стране впервые за 10 лет нашли газ

Президент Маркос: На Филиппинах нашли первое за 10 лет месторождение газа

На Филиппинах нашли первое за 10 лет крупное месторождение газа. Об этом написал на странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) президент азиатской страны Фердинанд Маркос — младший.

По словам лидера страны, месторождение нашли на участке Малампайя Восток — 1. Это открытие придаст импульс усилиям властей по обеспечению стабильного и надежного энергоснабжения страны.

Открытые залежи расположены в пяти километрах восточнее существующего месторождения Малампайя. Его запасы составляют около 2,8 миллиарда кубометров газа, примерно 14 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно.

