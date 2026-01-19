Реклама

Экономика
15:01, 19 января 2026Экономика

В азиатской стране впервые за 10 лет нашли газ

Президент Маркос: На Филиппинах нашли первое за 10 лет месторождение газа
Вячеслав Агапов

Фото: Jes Aznar / Getty Images

На Филиппинах нашли первое за 10 лет крупное месторождение газа. Об этом написал на странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) президент азиатской страны Фердинанд Маркос — младший.

По словам лидера страны, месторождение нашли на участке Малампайя Восток — 1. Это открытие придаст импульс усилиям властей по обеспечению стабильного и надежного энергоснабжения страны.

Открытые залежи расположены в пяти километрах восточнее существующего месторождения Малампайя. Его запасы составляют около 2,8 миллиарда кубометров газа, примерно 14 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно.

Ранее Роснедра признали, что заявительный механизм выдачи лицензий на пользование нефтегазовыми участками недр, введенный девять лет назад, совершенно не оправдал себя. За все время в рамках проекта не было открыто ни одного месторождения. Проблема связана с тем, что объемы геологоразведочных работ по таким лицензиям крайне малы.

