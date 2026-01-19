Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:24, 19 января 2026Мир

В Европе предупредили о риске разрыва отношений с США

Берсе: Действия США в Гренландии могут разрушить трансатлантические связи
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mustafa Yalcin / Anadolu / Getty Images

Действия США в отношении Гренландии могут разрушить трансатлантические связи. Об этом предупредил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в своей статье для The New York Times (NYT).

«Когда Европа настаивает на суверенитете и подотчетности, это не позерство. Она защищает то, что делает Америку и Европу сильными. Игнорировать это — значит создавать опасный прецедент, который может разрушить трансатлантические связи и ослабить основы, на которых мы стоим», — говорится в тексте.

Берсе подчеркнул готовность Совета Европы поддержать Данию и Гренландию «посредством конкретного правового и институционального сотрудничества». Он добавил, что дело не только в вопросе суверенитета, но в доверии союзников Вашингтону.

«Если международное право можно отбросить, когда оно становится неудобным, доверие исчезает. Если стратегические расчеты приведут к пренебрежению суверенитетом Гренландии, как Европа сможет продолжать верить США в других местах?» — написал он.

Ранее сообщалось, что ряд европейских лидеров боится, что американские притязания могут распространиться на другие территории Европы после захвата Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ждет болезненная ломка». Трамп летит в Давос обсуждать Украину и Гренландию. Почему его визит может спутать планы европейцев?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    Стало известно об ударах по двум из числа крупнейших городов Украины

    ЦБ назвал сроки выпуска обновленных купюр

    В России признали нежелательной французскую компанию

    Россияне поставили новый рекорд по визитам в одну страну Южной Азии

    Сторонники российского бизнесмена зарегистрировали партию в Армении

    Россиян научили предсказывать погоду

    Стал известен обошедший «Головоломку 2» по сборам мультфильм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok