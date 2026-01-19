Реклама

14:09, 19 января 2026Спорт

В FIS отреагировали на слова Вяльбе о прекращении выдачи нейтрального статуса россиянам

FIS опровергла слова Вяльбе о прекращении выдачи нейтрального статуса россиянам
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В пресс-службе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отреагировали на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, заявившей о прекращении выдачи нейтрального статуса россиянам. Об этом сообщает Sport24.

В организации опровергли заявление функционера. «Процесс пересмотра списков индивидуальных нейтральных атлетов является непрерывным и будет проводиться на протяжении всего сезона-2025/26», — заявили в FIS.

18 января Вяльбе заявила, что FIS прекратила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам. Она отметила, что что новых заявок одобрено не будет.

На данный момент нейтральный статус получили двое российских лыжников — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Еще нескольким представителями сборной России по лыжным гонкам FIS отказала.

