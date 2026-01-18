Вяльбе заявила о прекращении выдачи нейтрального статуса российским лыжникам

Елена Вяльбе: FIS прекратила выдачу нейтрального статуса российским лыжникам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) прекратила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам. Ее слова приводит «Чемпионат».

Вяльбе заявила, что новых заявок одобрено не будет. При этом она подчеркнула, что все те, кто уже получил такой статус, продолжают выступать.

В начале декабря 2025 года стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам.

