19:01, 18 января 2026Спорт

Вяльбе заявила о прекращении выдачи нейтрального статуса российским лыжникам

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Елена Вяльбе. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) прекратила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам. Ее слова приводит «Чемпионат».

Вяльбе заявила, что новых заявок одобрено не будет. При этом она подчеркнула, что все те, кто уже получил такой статус, продолжают выступать.

В начале декабря 2025 года стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам.

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт оценил шансы российского лыжника Савелия Коростелева завоевать медаль на Олимпиаде-2026 в Италии. По мнению журналиста, россиянин в удачный день способен претендовать на попадание в тройку лучших в 10-километровой гонке.

