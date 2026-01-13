Реклама

10:21, 13 января 2026Спорт

В Норвегии оценили шансы Коростелева завоевать медаль на Олимпиаде-2026

Журналист Сальтведт: В удачный день Коростелев может выиграть медаль ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт оценил шансы российского лыжника Савелия Коростелева завоевать медаль на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом сообщает «Советский спорт».

По мнению журналиста, россиянин в удачный день способен претендовать на попадание в тройку лучших в 10-километровой гонке. «Тем не менее конкуренция жесткая. Сейчас на каждой дистанции много сильных норвежских спортсменов, поэтому любая медаль для других стран, включая Россию, — это скорее неожиданная победа», — заявил Сальтведт.

4 января в масс-старте в гору на «Тур де Ски» Коростелев преодолел 10-километровую дистанцию за 33 минуты 50,9 секунды. Он уступил ставшему третьим норвежцу Эмилю Иверсену чуть более пяти секунд.

В начале декабря 2025 года стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая запретила представителям страны участвовать в соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам.

