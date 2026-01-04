Реклама

Спорт
14:31, 4 января 2026Спорт

Российский лыжник остановился в шаге от пьедестала в масс-старте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Коростелев стал четвертым в масс-старте на «Тур де Ски»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Grega Valancic / VOIGT / GettyImages

Российский лыжник Савелий Коростелев остановился в шаге от пьедестала, став четвертым в масс-старте на «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка на 10 километров свободным стилем проходила в итальянском Валь-ди-Фьемме. Первым финишировал норвежец Маттис Стенсхаген, показавший время 33 минуты 25,5 секунды. Коростелев уступил ему 25,4 секунды. Вторым стал француз Жюль Лапьер (+6,6 секунды), третьим — еще один норвежец Эмиль Иверсен (+20,4 секунды).

1 января Коростелев занял 12-е место в гонке преследования на 20 километров на «Тур де Ски». Россиянин преодолел дистанцию за 47 минут и 55,5 секунды, уступив победителю — норвежцу Йоханесу Клебо — почти две минуты.

В начале декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая запретила представителям страны участвовать в соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам. На данный момент к лыжным гонкам допуск получили Коростелев и Дарья Непряева.

