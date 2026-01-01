Россиянин Коростелев занял 12-е место в гонке преследования на «Тур де Ски»

Россиянин Савелий Коростелев занял 12-е место в пасьюте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 12-е место в гонке преследования на 20 километров на «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмены преодолевали дистанцию классическим стилем. Коростелев прошел ее за 47 минут и 55,5 секунды. Победителю псьюта, норвежцу Йоханесу Клебо, он проиграл почти две минуты.

Ранее Коростелев допустил падение в масс-старте свободным стилем на пять километров на «Тур де Ски». Россиянин финишировал на 64-м месте.

В начале декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам. На данный момент к лыжным гонкам допуск получили Дарья Непряева и Савелий Коростелев.