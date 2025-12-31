Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:23, 31 декабря 2025Спорт

Россиянин Коростелев упал в масс-старте на «Тур де Ски»

Россиянин Савелий Коростелев упал в масс-старте на «Тур де Ски»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Globallookpress.com

Российский лыжник Савелий Коростелев допустил падение в масс-старте свободным стилем на пять километров на «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла 31 декабря. Участники были поделены на четыре группы, Коростелев бежал в третьей. Россиянин упал на спуске менее чем за километр до финиша. Он быстро поднялся и смог продолжить гонку, но его результат не позволит рассчитывать на попадание в топ-50.

На момент написания материала гонка продолжается. На дистанцию уйдет четвертая группа, после финиша станут известны победитель и призеры соревнований.

Ранее Коростелев выступил на «Тур де Ски» в гонке на 10 километров с раздельным стартом классическим стилем. Россиянин занял девятое место.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно место выпуска украинских дронов по резиденции Путина

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Рубио на переговорах с Лавровым цитировал Вито Корлеоне из «Крестного отца»

    В Москве на парковке взорвался автомобиль

    Россиянин Коростелев упал в масс-старте на «Тур де Ски»

    Россиянам напомнили о штрафах за распитие спиртного в неположенных местах

    В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены здания учебных заведений и диспансер

    Долина озвучила главное новогоднее желание

    Бывшая помощница Байдена оценила политическое будущее Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok