14:56, 29 декабря 2025Спорт

Россиянин Коростелев занял девятое место в гонке на 10 километров на «Тур де Ски»

Савелий Коростелев занял девятое место в гонке на 10 километров на «Тур де Ски»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев занял девятое место в гонке на 10 километров на «Тур де Ски», проходящем в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка проходила с раздельным стартом классическим стилем. Россиянин прошел дистанцию за 22 минуты и 50,6 секунды.

Первое место занял норвежский спортсмен Маттис Стенсхаген, которому Коростелев проиграл 39,6 секунды. Второе и третье места заняли другие норвежцы — Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен соответственно.

Коростелев впервые попал в топ-10 на этапе Кубка мира. Ранее его лучшим результатом было 25-е место в гонке на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем.

Ранее Коростелев отказался отвечать на политические вопросы журналистов на «Тур де Ски». Спортсмена спросили о его отношении к президенту России Владимиру Путину и спецоперации на Украине. Коростелев попросил больше не задавать ему подобных вопросов.

